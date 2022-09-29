السفير الهين: الكويت تتقدم 10 مراتب بمؤشر الإبتكار العالمي لعام 2022 بفضل السياسات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة في دعم الابتكار

قال المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم الخميس إن تقدم ترتيب دولة الكويت عشر مراكز في مؤشر الإبتكار العالمي لهذا العام ما هو إلا نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة والسياسات الإصلاحية التي تتخذها في دعم الابتكار.

جاء ذلك في تصريح للسفير الهين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش فعالية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) لإعلان تقريرها السنوي حول مؤشر الإبتكار العالمي لعام 2022 بمقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية.

وأضاف السفير الهين أن هذا التقدم يساهم في النمو الإقتصادي وتحقيق الرفاه بالإضافة إلى رفع مرتبة دولة الكويت في تقارير المنظمات الدولية ومؤشراتها لا سيما مع احتلالها المرتبة 62 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي هذا العام.

وأوضح الهين “أن تقرير مؤشر الإبتكار لهذا العام ركز على تأثير الإبتكار على الإنتاجية ورفاهية المجتمعات خلال العقود القادمة وتحديد أكثر الاقتصادات ابتكارا في العالم لهذا العام”.

كما شرح أن المؤشر يصنف أداء الإبتكار لعدد 132 اقتصادا في العالم ويسلط الضوء على نقاط القوة ومواطن الضعف لتلك الاقتصادات في مجال الابتكار.