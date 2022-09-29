أمين سر جمعية الشفافية أسرار حيات

الشفافية الكويتية تشيد بتعاون “الداخلية” و”العدل” مع فرقها الرقابية باللجان الانتخابية ل(أمة 2022)

29 سبتمبر، 2022
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أشادت جمعية الشفافية الكويتية اليوم الخميس بمستوى التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة العدل ممثلة بلجانها القضائية المشرفة على العملية الانتخابية ل(أمة 2022) مع فرق المراقبة التابعة لها في لجان الانتخاب بالدوائر الانتخابية الخمس.

وقالت أمين سر جمعية الشفافية أسرار حيات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الأجواء العامة لانتخابات مجلس الأمة (2022) “ممتازة” منوهة بوجود “نسبة إقبال عالية” من قبل الناخبين على مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم لا سيما في الفترة الصباحية.

وأوضحت حيات أن الجمعية تقوم حاليا بعملية جمع ومراجعة الملاحظات التي تم رصدها من قبل ما يقارب 200 مراقبا لها وسيتم الإعلان عن تقرير الجمعية مساء غد الجمعة.

وأعربت عن التطلع بأن يقوم كل ناخب بدوره في تصحيح المسار السياسي واختيار الأصلح والأكفأ لمصلحة الوطن دون النظر لأي مصلحة فردية.

ويحرص مجلس الوزراء على مشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات ودعم مبادرات المجتمع المدني بمجال الرقابة المجتمعية ومؤازرة المؤسسات الحكومية في أداء دورها الرقابي.

المصدر
كونا
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29 سبتمبر، 2022
0 14 دقيقة واحدة

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