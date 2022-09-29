الرئيس الأمريكي يعلن فلوريدا “منطقة كارثة كبرى” بسبب إعصار “ايان”

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس تصنيف ولاية فلوريدا (منطقة كارثة كبرى) على خلفية الأضرار التي سببها إعصار (ايان).

وقال البيت الأبيض في بيان إن “الإعلان يمهد لحشد القدرات الفيدرالية لاستكمال جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة من إعصار ايان الذي بدأ في 23 سبتمبر 2022 وما زال مستمرا.”

وأوضح أن الإعلان يتيح “التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في المقاطعات (المتضررة)” مشيرا إلى أن يشمل “منحا للاسكان المؤقت وإصلاحات المنازل وقروضا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.”

وأضاف أن “عمليات تقييم الأضرار في مناطق أخرى متواصلة وقد يتم تخصيص مناطق إضافية للمساعدة بعد الانتهاء من التقييمات بالكامل.”

وعلى صعيد متصل أجرى الرئيس الأمريكي اتصالا هاتفيا مع حاكم (فلوريدا) رون ديسانتيس “لمناقشة الخطوات التي تتخذها إدارة بايدن لدعم استجابة الولاية للاعصار” الذي ضرب عدة مناطق ساحلية بالولاية بشدة يوم الجمعة الماضي قبل أن تخف شدته ويتحول إلى عاصفة استوائية أمس الأربعاء.

وقال البيان إن بايدن أبلغ ديسانتيس بأن مديرة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما) ديان كريسويل ستتوجه إلى فلوريدا غدا الجمعة “لبحث جهود الاستجابة ومعرفة الأماكن التي تحتاج لدعم إضافي.”

وتسبب إعصار (ايان) وهو من أقوى العواصف التي سجلت في الولايات المتحدة على الإطلاق بأضرار كارثية في المناطق التي ضربها جنوب غرب فلوريدا كعاصفة من الدرجة الرابعة .

ومن المقرر وفقا للبيت الأبيض أن بايدن سيزور مقر (فيما) لتلقي إحاطة حول تأثيرات إعصار ايان وجهود الاستجابة الفيدرالية الجارية.