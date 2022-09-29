وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري يتفقد قطاع التحرير في(كونا) للوقوف على الجهود المبذولة في تغطية فعاليات انتخابات مجلس الامة2022

وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري خلال زيارة لـ كونا: أهمية إبراز العرس الديمقراطي لـ أمة 2022 ونقله بأبهى صورة

29 سبتمبر، 2022
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أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم الخميس أهمية إبراز العرس الديمقراطي المتمثل في انتخابات (أمة 2022) الذي تشهده البلاد ونقله للعالم أجمع في أبهى صورة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير المطيري في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) حيث اطلع على عمل فريق قطاع التحرير والوقوف على الجهود المبذولة في تغطية فعاليات انتخابات (أمة 2022).

وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري يزور وكالة الانباء الكويتية كونا للوقوف على الجهود المبذولة في تغطية فعاليات انتخابات مجلس الام

وحث الوزير المطيري على تطوير آلية العمل في (كونا) على جميع الأصعدة وإعادة تعريف الوكالة بنفسها ورسالتها الإعلامية التي تحملها لجعلها أكثر فاعلية بعملها سواء داخل الكويت أم خارجها.

واطلع خلال الجولة على خطة العمل لمركز العمليات في الوكالة والفرق الميدانية التي تغطي جميع الدوائر الانتخابية في البلاد.

وكان في استقبال وزير الاعلام المدير العام لوكالة الأنباءالكويتية (كونا) بالتكليف محمد المناعي ونائب المدير العام لقطاع التحرير بالتكليف عصام الغانم ورئيس التحرير بالتكليف بدر الشرهان.

جانب من فريق العمل في قطاع التحرير في كونا لتغطية انتخابات مجلس الامة 2022

المصدر
كونا
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29 سبتمبر، 2022
0 15 دقيقة واحدة

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