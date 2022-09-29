استشهاد الطفل الفلسطيني ريان سليمان بعد ملاحقته من قبل جيش الاحتلال الصهيوني في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة

استشهاد الطفل الفلسطيني ريان سليمان بعد ملاحقته من قبل جيش الاحتلال الصهيوني في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة

استشهد طفل فلسطيني اليوم الخميس من جراء سقوطه من علو أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال في بلدة (تقوع) قرب مدينة بيت لحم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان “الطواقم الطبية في مستشفى بيت جالا الحكومي لم تنجح في انعاش قلب الطفل ريان سليمان (7 سنوات) بعد سقوطه من علو اثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

وذكر شهود عيان ان مواجهات وقعت في البلدة وطاردت قوات الاحتلال الفتية الذين رشقوها بالحجارة مطلقة نحوهم قنابل الغاز والصوت.

الطفل ريان سليمان

من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ان “هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الطفل ريان جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي كما انها تعبير عن مستوى الانحطاط الأخلاقي لدى جيش الاحتلال.”

وحملت الوزارة في بيان حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة.