رئيس مجلس الوزراء بلإلإنابة: تسخير كل الامكانات لإدلاء الناخبين والناخبات بأصواتهم بانتخابات (أمة 2022) بكل يسر

أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الخميس تسخير كل الإمكانات وتذليل جميع الصعوبات أمام الناخبين والناخبات للادلاء بأصواتهم في انتخابات (أمة 2022) بكل سهولة ويسر.

جاء ذلك في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني ب(الداخلية) عقب جولة تفقدية للشيخ طلال الخالد رافقه فيها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الدكتور محمد الفارس ووكيل (الداخلية) الفريق أنور البرجس وعدد من القيادات الأمنية على عدد من اللجان الرئيسة والفرعية.

رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أثناء جولته التفقدية

وشدد الشيخ طلال الخالد على ضرورة مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومنحهم الأولوية في الادلاء بأصواتهم والتعامل الحضاري لرجال الشرطة مع الناخبين حتى يخرج العرس الديمقراطي في أبهى صورة.

وتفقد الشيخ طلال الخالد خلال الجولة الإجراءات الأمنية والفنية واللوجستية لوزارة الداخلية والجهات المشاركة في تأمين وتنظيم الانتخابات وآلية دخول وخروج الناخبين والتسهيلات المقدمة لتمكين الناخبين من أداء واجبهم الوطني بيسر.

رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح