وزير الصحة:استعدادات الوزارة “ممتازة” لمواكبة انتخابات “أمة 2022”

أكد وزير الصحة الدكتور خالد السعيد اليوم الخميس أن استعدادات الوزارة “ممتازة” لمواكبة العرس الديمقراطي لانتخابات (أمة 2022) وضمان سير العملية الانتخابية بكل يسر.

وقال السعيد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع موسع في الغرفة المركزية لإدارة الأزمات في مركز خدمات الاسعاف الجوي بمنطقة الصباح الصحية إن الوزارة جهزت 123 عيادة بالمعدات والأطقم الطبية إضافة إلى تواجد سيارات الاسعاف في جميع الدوائر الانتخابية.

استعراض خطة تشغيل غرفة العمليات وادارة الكوارث

وأضاف أنه اطلع على كل ما يحدث في جميع مستشفيات الكويت وجاهزيتها لأي عارض لافتا إلى أن الاجتماع شهد سياسة تشغيل غرفة العمليات بالوزارة واستعراض بنود الخطة التشغيلية.

وكان وزير الصحة الدكتور خالد السعيد قد قام اليوم بجولة تفقدية على عدد من لجان الاقتراع للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

وزير الصحة الدكتور خالد السعيد خلال اجتماع في غرفة العمليات لمتابعة اوضاع المستشفيات