طواقم طبية متكاملة تحسبا لاي طارئ

وزارة الصحة تعد خطة متكاملة من التجهيزات الطبية في مختلف اللجان الانتخابية

29 سبتمبر، 2022
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وزارة الصحة تعد خطة متكاملة من التجهيزات الطبية لضمان سلامة الناخبين من خلال تزويد اللجان الانتخابية ل(أمة 2022) بـ123 عيادة طبية بالكوادر والمستلزمات والأجهزة اللازمة إضافة إلى توفير خدماتها لكبار السن لمساعدتهم في عملية الاقتراع.

وحرصت الوزارة على توفير سيارات الإسعاف بالتعاون مع شركة نفط الكويت والحرس الوطني بالإضافة إلى استعدادات الإسعاف الجوي للتعامل مع أي طارئ عبر تفعيل خطة تشغيل غرفة عمليات إدارة الأزمات والكوارث بالوزارة.

تزويد العيادات بالاحهزة الطبية والادوية
الطواقم الطبية متأهبة في المراكز الانتخابية
توفير سيارات الاسعاف في مختلف اللجان
استعدادات طبية على اعلى مستوى لمواكبة العرس الديمقراطي

المصدر
كونا
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29 سبتمبر، 2022
0 7 أقل من دقيقة

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