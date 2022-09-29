محافظ الأحمدي: قرار قيادتنا الرشيدة بإناطة مسؤولية تصحيح المسار بالشعب “تاريخي”

قال محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح اليوم الخميس إن قرار قيادتنا الرشيدة بإناطة مسؤولية تصحيح المسار بالشعب “تاريخي”.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ فواز الصباح للصحفيين عقب جولته التفقدية لبعض اللجان الانتخابية (أمة 2022) بمحافظة الأحمدي وقف خلالها على سير عملية التصويت واجراءات تأمين وصول الناخبين عموما وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تحديدا للادلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأضاف الشيخ فواز الصباح أنه “في هذا اليوم الاستثنائي وبقلب مملوء بالأمل ونحن نعيش مرحلة تصحيح المسار في كويتنا الحبيبة أتوجه بأسمى آيات العرفان لقيادتنا الرشيدة لقرارها التاريخي بإناطة المسؤولية بشعب الكويت في تحقيق التصحيح المنشود”.

محافظ الاحمدي متفقدا احدى اللجان الانتخابية

وأوضح أن “هذا القرار يجعل كل بنات وأبناء الكويت مسؤولين أمام الله والوطن والأجيال للمشاركة والادلاء بأصواتهم بكل أمانة ونزاهة مترجمين ثقة القيادة وواضعين المصلحة العامة نصب أعينهم في ظل التحديات الكبيرة محليا وإقليميا وعالميا ومحافظين على وحدة الصف ونابذين كل ما علق بالتجربة الديمقراطية الكويتية من سلبيات تعيق مسيرة العمل والانجاز والانطلاق نحو حاضر ومستقبل أفضل”.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى قيادات ومنتسبي وزارات (الداخلية والعدل والاعلام والصحة والتربية) والبلدية والاطفاء ولمؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية لجهودهم الكبيرة ‏في الوفاء بمتطلبات العرس الديمقراطي.

وأعرب عن أمله بالتوفيق للجميع والمساهمة الفاعلة في تحقيق تصحيح المسار في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حفظهم الله ورعاهم.

محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح أثناء جولته التفقدية