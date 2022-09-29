محافظ حولي و”العاصمة بالوكالة” يشيد بالجهود المبذولة لإنجاح انتخابات (مجلس الأمة 2022)

أعرب محافظ حولي و(العاصمة بالوكالة) علي الأصفر اليوم الخميس عن تقديره الكبير لجهود العاملين المبذولة لإنجاح الحدث الديمقراطي في انتخابات (مجلس الأمة 2022) لافتا إلى جاهزية الجهات المشاركة من وزارات ومتطوعين تلبية لاحتياجات الناخبين خلال عملية الاقتراع.

وتوجه الأصفر في بيان صحفي عقب جولته التفقدية لعدد من مراكز الاقتراع في مختلف الدوائر الانتخابية بمحافظتي حولي والعاصمة بالشكر لكل العاملين على إنجاح هذا العرس الديمقراطي من وزارات الداخلية والعدل والصحة والإعلام وكذلك الدفاع المدني والمتطوعين الشباب لضمان سير العملية الانتخابية بكل يسر وسلاسة.

وتمنى التوفيق والنجاح للجميع لخدمة الوطن تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابرالصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.