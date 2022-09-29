وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاستهداف المدفعي والصاروخي الإيراني لعدة مناطق في إقليم كردستان بالعراق الشقيق

29 سبتمبر، 2022
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاستهداف المدفعي والصاروخي الإيراني لعدة مناطق في إقليم كردستان بجمهورية العراق الشقيق والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في تعد سافر على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس تضامن دولة الكويت مع جمهورية العراق الشقيق معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

المصدر
كونا
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29 سبتمبر، 2022
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