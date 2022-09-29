فشل مجلس النواب في لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية

فشل مجلس النواب اللبناني في اختيار رئيس للجمهورية في جلسة خاصة تم عقدها الخميس 29 سبتمبر.

وحصل ميشال معوض على 36 صوتاً، بينما صوت 63 شخصاً بورقة بيضاء، في حين حصد سليم إده 11 صوتاً.

هذا وجاء وصوت 11 نائباً لنهج رشيد كرامي 11، بينما كتب شخص اسم الفتاة الإيرانية مهمسا أميني التي حرك مقتلها احتجاجات في إيران وتعاطفاً دولياً.

هذا وظهرت 10 أوراق تصويت كتب فيها “لبنان”.

هذا وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد دعا إلى جلسة نيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، أزمة اقتصادية ومالية تعصف بالبلاد وانقسامات سياسية.

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي، ميشال عون، والبالغ من العمر 88 عاما، والتي امتدت على 6 سنوات، في 31 أكتوبر المقبل.

ويتعين الحصول على أصوات ثلثي المشرعين في البرلمان المؤلف من 128 عضوا لكي ينجح المرشح في الفوز بالرئاسة من الدورة الأولى من التصويت، وبعد ذلك ستكفيه أغلبية بسيطة لتأمين المنصب.