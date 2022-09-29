رئيس المركز الإعلامي: استضافة أكثر من 80 إعلاميا من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على التجربة الديمقراطية الكويتية

رئيس المركز الإعلامي: استضافة أكثر من 80 إعلاميا من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على التجربة الديمقراطية الكويتية

أكد وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الإعلام الخارجي ورئيس المركز الإعلامي الخاص بتغطية انتخابات (مجلس الأمة 2022) مازن الأنصاري ان المركز دعا أكثر من 80 إعلاميا من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على التجربة الديمقراطية الكويتية التي تحمل شعار (تصحيح المسار).

وقال الأنصاري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان المركز الإعلامي يضطلع بمهمات إعلامية كثيرة منها تسهيل التغطية الإعلامية للوفود المشاركة وتوفير كافة الاحتياجات من أجهزة وكاميرات وتصاريح إعلامية.

وأضاف ان المركز الإعلامي قام بترتيب جدول زيارات ميدانية وجولات ثقافية واجتماعية للوفود الإعلامية المشاركة لزيارة مجلس الأمة ودار الآثار الإسلامية ومركز عبدالله السالم الثقافي وجامعة الكويت إضافة الى المدارس في يوم الاقتراع لمشاهدة عملية التصويت بشكل مباشر.

وأوضح الأنصاري ان المركز الإعلامي يهدف إلى إيصال رسالة إعلامية عن التجربة الديمقراطية بما في ذلك شرح شعار الحملة الانتخابية ( تصحيح المسار) والذي تم اقتباسه من كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والتي ألقاها نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.

وبين ان الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها في هذه الانتخابات مثل التصويت ب(مرسوم البطاقة المدنية) قد رفع من مستوى النزاهة والشفافية والتي تعد دعوة للشعب الكويتي في حسن الاختيار وتصحيح مسار النظام الديموقراطي.

وأشار الأنصاري الى ان المركز الإعلامي قام الليلة الماضية بتنظيم ندوة وحلقة نقاشية حول شعار الحملة الانتخابية (تصحيح المسار) شارك فيها عدد كبير من الوفود الاعلامية لبيان أهم الإجراءات الجديدة.

وذكر ان المركز الإعلامي الذي يشرف عليه قطاع الإعلام الخارجي بمساهمة من قطاعات أخرى مثل قطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد وقطاع السياحة والأخبار في وزارة الإعلام عملوا على تسهيل اللقاءات مع الوفود الإعلامية في البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر ان افتتاح المركز الإعلامي من قبل وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ووكيل الوزارة بالتكليف محمد بن ناجي كان “محفزا وله عظيم الأثر” في نفوس العاملين بالمركز مؤكدا اهتمام المسؤولين في وزارة الإعلام بنجاح التغطية الإعلامية لانتخابات (أمة 2022 ).