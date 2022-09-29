جانب من توافد الناخبين لمراكز الاقتراع

الأرصاد الجوية: طقس البلاد في يوم انتخابات (أمة 2022) مستقر ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية

29 سبتمبر، 2022
0 19 أقل من دقيقة

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن البلاد تشهد في يوم انتخابات مجلس الأمة التي انطلقت صباح اليوم الخميس (أمة 2022) حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من السنة مع هدوء للرياح الشمالية الغربية.

وأوضح مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك عائد إلى وقوع البلاد بين خلايا من المنخفض الهندي الموسمي من ناحية الشرق وامتداد مرتفع جوي من ناحية الشمال الغربي.

وأضاف القراوي أن الطقس يكون حارا خلال ساعات النهار ومائلا للحرارة إلى معتدل ليلا وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و41 درجة مئوية والصغرى المتوقعة ما بين 20 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

المصدر
كونا
الوسوم
29 سبتمبر، 2022
0 19 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاستهداف المدفعي والصاروخي الإيراني لعدة مناطق في إقليم كردستان بالعراق الشقيق

29 سبتمبر، 2022

المرأة الكويتية تسجل حضورها في انتخابات (أمة 2022)

29 سبتمبر، 2022

مشاركة فاعلة لمتطوعي “الهلال الأحمر” الكويتي في انتخابات (أمة 2022)

29 سبتمبر، 2022

رئيس المركز الإعلامي: استضافة أكثر من 80 إعلاميا من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على التجربة الديمقراطية الكويتية

29 سبتمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى