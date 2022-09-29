مدير عام البلدية ورئيس اللجنة المشتركة للانتخابات أحمد المنفوحي خلال جولته التفقدية

المنفوحي: تسخير كافة الامكانات لإظهار العرس الديمقراطي بما يليق بسمعة الكويت

29 سبتمبر، 2022
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اكد مدير عام البلدية ورئيس اللجنة المشتركة للانتخابات أحمد المنفوحي اليوم الخميس انه منذ إعلان فتح باب الترشيح لإنتخابات أعضاء مجلس الأمة قامت البلدية بتسخير كافة امكانياتها لإنجاح وإظهار العرس الديمقراطي بما يليق بمكانة وسمعة الكويت اقليميا وعالميا.

واشاد المنفوحي في بيان صحفي بعد جولة تفقدية على إحدى مراكز الاقتراع بتعاون جميع الجهات الحكومية المعنية التي بذلت جهودا كبيرة بالترتيب لهذا العرس الديمقراطي.

واضاف ان الجهات الحكومية قامت بتسهيل وصول المقترعين لمراكز الاقتراع بإزالة جميع العوائق التي تحول ادلائهم باصواتهم في كل سهولة ويسر.

المصدر
كونا
الوسوم
29 سبتمبر، 2022
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