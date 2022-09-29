تسرب غاز

رصد تسرّب للغاز من موقع رابع في أنبوب نورد ستريم في بحر البلطيق

29 سبتمبر، 2022
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أفاد خفر خفر السواحل السويديون وكالة فرانس برس عن رصد تسرّب للغاز من موقع رابع في أنبوب نورد ستريم الذي يتعرّض لعمليات تخريب مزعومة، في بحر البلطيق.

وقال مسؤول في الهيئة السويدية لوكالة فرانس برس “هناك تسرب من موقعين في الجانب السويدي وتسرب من موقعين في الجانب الدنماركي” مشيرًا إلى أن التسربين من الجانب السويدي حصلا “على مقربة من بعضهما”. وكانت سلطات البلدين أفادت حتى الآن عن تسرب من موقع واحد في الجانب السويدي ومن موقعين في الجانب الدنماركي.

المصدر
أ ف ب
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29 سبتمبر، 2022
0 7 أقل من دقيقة

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