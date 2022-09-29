رئيس الوزراء بالإنابة يبدأ جولته التفقدية لمتابعة سير العملية الانتخابية على الدوائر الخمس في (أمة 2022)

رئيس الوزراء بالإنابة يبدأ جولته التفقدية لمتابعة سير العملية الانتخابية على الدوائر الخمس في (أمة 2022)

29 سبتمبر، 2022
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في ضوء حرص حكومي على إنجاح تنظيم انتخابات (أمة 2022) بدأ رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزيرالدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح جولته التفقدية على الدوائر الانتخابية الخمس انطلاقا من محافظة الجهراء في الدائرة الرابعة لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وتعكس هذه الجولة التي رافقه بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس ومجموعة من قياديي وزارة الداخلية اهتمام القيادة السياسية بالعرس الديمقراطي الكويتي وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين أثناء عملية الاقتراع.

المصدر
كونا
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29 سبتمبر، 2022
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