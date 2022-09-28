فلسطين تؤكد في كلمتها أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تطلعها إلى العضوية الكاملة بالوكالة

فلسطين تؤكد في كلمتها أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تطلعها إلى العضوية الكاملة بالوكالة

قال سفير فلسطين لدى النمسا وممثلها الدائم بالمنظمات الدولية في فيينا صلاح عبدالشافي اليوم الأربعاء إن دولة فلسطين تتطلع إلى أن تاخذ مكانها الطبيعي في المستقبل داخل الوكالة الذرية كعضو كامل الحقوق أسوة بباقي دول العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الفسطيني أمام الدورة 66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعقودة في فيينا حاليا.

وقال عبدالشافي إن دولة فلسطين تنشط بفعالية في أجهزة صنع السياسات في الوكالة منذ عام 1976 مبينا أنها امتنعت في السنوات الماضية عن تقديم طلب العضوية الكاملة في الوكالة استجابة لطلبات دول صديقة.

وأضاف أن حرمان بلاده من العضوية الكاملة يعد موقفا يخدم ما وصفه ب”أجندة سياسية غير مستحقة لدولة الاحتلال الاسرائيلي”.

كما تطرق السفير الفلسطيني في كلمته إلى مخاطر القدرات النووية الإسرائيلية على المنطقة مشيرا إلى أن إسرائيل مازالت ترفض حتى اليوم الإنضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية رغم المخاطر الحقيقية التي تمثلها ترسانتها النووية على أمن المنطقة.

وأشار في هذا الصدد إلى تقارير دولية رسمية وغير رسمية حذرت من المخاطر البيئية الناجمة عن دفن النفايات النووية الإسرائيلية على سلامة فلسطين والدول المجاورة بالإضافة إلى خطر المفاعلات النووية ونشاطاتها المجهولة وخاصة مفاعل ديمونة الذي لا يخضع للرقابة الدولية.

وأعرب عن أسفه لعدم تمكن المدير العام للوكالة من تطبيق قرار المؤتمر الخاص بتطبيق نظام الضمانات في الشرق الأوسط.

وأثنى السفير الفلسطيني في كلمته على رئاسة دولة الكويت لأعمال الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الاوسط التي عقدت في نيويورك في الفترة من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر العام الماضي معربا في ذات الوقت عن دعمه الكامل للبنان في رئاستها المقبلة للدورة الثالثة.

وأكد السفير الفلسطيني في ختام كلمته أن دولة فلسطين ساندت جميع الجهود العالمية الرامية لمنع الانتشار النووي في السنوات الماضية بينها الإنضمام إلى معاهدة عدم الانتشار عام 2015 والمشاركة في مؤتمر مراجعة المعاهدة في نفس العام كما شاركت في مؤتمري المراجعة الأول والثاني وتوقيعها ومصادقتها على معاهدة حظر الأسلحة النووية.