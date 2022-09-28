حضور آمر قاعدة سالم الصباح الجوية العميد الركن طيار / ظافر راشد العجمي ، أقيم عصر اليوم حفل استقبال وصول الدفعة الثالثة من طائرة اليوروفايتر تايفون إلى أرض الوطن، حيث حطت طائرتين في قاعدة سالم الصباح الجوية التابعة للقوة الجوية الكويتية من طراز ‏( تايفون ترانش 3 ).

والتي تعتبر من أحدث المقاتلات متعددة الأدوار وتتميز بقدرات حربية إلكترونية وقدرة استجابة عالية السرعة.

وصول الدفعة الثالثة من طائرة اليوروفايتر تايفون إلى أرض الوطن

والجدير بالذكر أن الطائرتين من أصل 28 طائرة تم البدء في تسليمها للقوة الجوية مؤخرا كثمرة لمشروع استراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية في جاهزية القوة الجوية الكويتية القتالية ، *حيث حققت الطائرات المستلمة 100 ساعة طيران. *

وصول الدفعة الثالثة من طائرة اليوروفايتر تايفون إلى أرض الوطن

حضر الحفل سعادة السفير الإيطالي لدى دولة الكويت السيد كارلو بالدوتشي والملحق العسكري الإيطالي لدى البلاد العقيد سالفاتوري فيرارا وعدد من ضباط القوة الجوية .