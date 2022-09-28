واشنطن تؤكد أن العقوبات ضد روسيا تعطي نتائج

واشنطن تؤكد أن العقوبات ضد روسيا تعطي نتائج

أكدت واشنطن الأربعاء أن العقوبات الدولية التي فرضت على موسكو في إطار النزاع الأوكراني تدفع الاقتصاد الروسي “إلى حافة الهاوية”، رغم شكوك العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بشأن فاعلية هذه الإجراءات.

وقال جيم أوبراين الذي يرئس مكتب العقوبات في وزارة الخارجية الأميركية إن روسيا لم تعد قادرة على الحصول على “العناصر الحاسمة” التي تحتاج اليها لهذه الحرب.

وأضاف خلال جلسة استماع أمام الكونغرس الأميركي أن العقوبات التي فرضها الغرب منذ بدء النزاع الأوكراني “تجعل من المستحيل على روسيا الاهتمام بشعبها ودفع ثمن حروبها في الوقت نفسه”.

وكان الدبلوماسي يرد على المخاوف التي عبر عنها العديد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ حول أثر هذه العقوبات في الحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا.

وقد نبه زعيم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية جيم ريش من “ثغرات واضحة في نظام العقوبات” ضد موسكو.

وقال السناتور ميت رومني “لقد بالغنا، في أذهاننا، في تقدير تأثير العقوبات”.

لكن أوبراين أكد أن “سلسلة اجراءات أخرى” مرتقبة وان الولايات المتحدة تعمل “على عقوبات أخرى”.

من جهتها قالت إليزابيث روزنبرغ مسؤولة القضايا المرتبطة بالعقوبات الاقتصادية في وزارة الخزانة الأميركية، “يجب أن نركز انتباهنا على الطاقة” وتحديد سقف أسعار للنفط الروسي.

وأضافت “لدينا كل الفرص للتقدم معا نحو تطبيق هذه السياسة”.