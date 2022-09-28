تركيا: تعليق الملاحة في مضيق البوسفور بإسطنبول بسبب تعطل سفينة شحن

أعلنت قوات خفر السواحل التركي اليوم الأربعاء تعليق حركة الملاحة مؤقتا في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن كانت متجهة إلى روسيا.

وقالت في بيان أنها تلقت إشعارا يفيد بتعطل سفينة في مياه المضيق مشيرة إلى أنه تم إرسال القاطرات على الفور إلى مكان تعطل سفينة الشحن الجافة (VIVA ECLIPSE) التي يبلغ طولها 190 مترا حيث حدث عطل في دفة السفينة”.

وأضافت أن “حركة المرور على طول المضيق توقفت مؤقتا”.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة خلال الشهر الجاري التي يعلق فيها مضيق البوسفور الملاحة بسبب حادث سفينة.

وفي الثالث من الشهر الحالي تم تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور مؤقتا بسبب حادثة تتعلق بسفينة الشحن (بريزا) التي يبلغ طولها 107 أمتار والتي تعطلت في طريقها من اسطنبول إلى أوكرانيا.