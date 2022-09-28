كردستان العراق يؤكد مصرع 9 في قصف ايراني وبغداد تعلن أنها ستستدعي سفير طهران

كردستان العراق يؤكد مصرع 9 في قصف ايراني وبغداد تعلن أنها ستستدعي سفير طهران

أعلن إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء مصرع تسعة أشخاص وإصابة 32 آخرين في قصف “ايراني” استهدف مقار احزاب كردية ايرانية معارضة بشمال العراق فيما أعلنت بغداد أنها ستستدعي سفير طهران احتجاجا على “عمليات القصف المستمرة”.

وقال وزير الصحة بحكومة الإقليم سامان البرزنجي في تصريح صحفي ان “القصف الإيراني” الذي استهدف مقار ثلاثة أحزاب كردية إيرانية معارضة باستخدام طائرات مسيرة مفخخة في مدن (أربيل) و(السليمانية) و(كركوك) في كردستان العراق “أسفر عن سقوط تسعة قتلى و32 جريحا”.

ودانت رئاسة حكومة إقليم كردستان العراق في بيان “القصف الايراني الذي استهدف مقار كردية ايرانية معارضة” في الاقليم مشددة على وجوب “وقف الخروقات والانتهاكات والاعتداءات المتكررة من قبل الجانب الايراني على اراضي العراق”.

من جانبها دانت وزارة الخارجية العراقية بأشد العبارات الاستهداف الايراني “الذي تزامن مع استخدام 20 طائرة مسيرة مفخخة طالت عددا من مناطق اقليم كردستان العراق”.

واعتبرت الوزارة في بيان “الاستهداف تطورا خطيرا يهدد امن العراق وسيادته ويضاعف اثار الخوف والرعب على الامنين من المدنيين” مضيفة ان “تلك الاعمال الاستفزازية احادية الجانب تعقد المشهد الامني وتلقي بظلالها على المنطقة ولن تساهم الا بالمزيد من التوتر”.

واوضحت انها ستقوم باستدعاء السفير الايراني في بغداد بشكل عاجل لتسلميه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة “جراء عمليات القصف المستمرة”.

وكانت مناطق بشمال مدينة (اربيل) ومناطق بمحافظة (السليمانية) قد تعرضت على مدى الايام الاربعة الماضية لقصف مكثف باستخدام طائرات مسيرة ومدفعية.