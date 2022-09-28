الجامعة العربية تدين جرائم الاحتلال الاسرائيلي في مدينة جنين

دانت جامعة الدول العربية اليوم الاربعاء بشدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين الفلسطينية والتي أدت الى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبوعلي في تصريح صحفي ان عدوان الاحتلال على المدينة “يأتي في سياق الحرب الرسمية المستمرة للاحتلال على الشعب الفلسطيني في مجزرة بشعة تعد من جرائم الحرب المكتملة الأركان من خلال الاعدامات الميدانية المباشرة والاستباحة لدماء أبناء الشعب الفلسطيني”.

وحمل ابوعلي “الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الدموي بما رافقه من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية”.

وطالب بضرورة موقف دولي فاعل لاجبار دولة الاحتلال على وقف هذا التصعيد الاجرامي والخروج عن الصمت وتقاعس التنظيم الأممي عن تحمل مسؤولياته في وقف العدوان ومساءلة الاحتلال أمام العدالة الدولية.

وطالب كذلك بانفاذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حريته واستقلاله.

واضاف ان هذه الجرائم تتطلب ضرورة المساءلة أمام جهات العدالة الدولية المختصة داعيا المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن ومنظمات حقوق الانسان للتحرك الفوري والفاعل لوقف هذا العدوان.

وشدد ابوعلي على ان هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت صباح اليوم في جنين وما سبقها من عمليات هي جرائم مروعة يتوجب محاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

واكد تضامن الأمة العربية ودعمها لصمود الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة ونضاله المشروع واجلالها لتضحياته.

وطالب بضرورة وقف هذا العدوان “الهمجي” وتفادي تعريض المنطقة برمتها لمزيد من المضاعفات والتداعيات البالغة الخطورة وانعكاسها على الأمن والسلم العالميين.

وأعرب أبوعلي عن تعازيه لعائلات الشهداء سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم الاربعاء ارتفاع حصيلة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (جنين) ومخيمها إلى أربعة شهداء و44 جريحا اثنان منهم في حال خطرة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت جنين وقصفت باستخدام طائرة مسيرة منزلا يقع وسط مخيمها ما أدى إلى وقوع مواجهات واشتباكات مسلحة.