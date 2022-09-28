تظاهرات منددة بمقتل مهسا أميني في أربيل في العراق

عائلة الشابة مهسا أميني تقدّم شكوى ضد “المسؤولين عن توقيفها” في إيران

28 سبتمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

قدّمت عائلة الشابة مهسا أميني شكوى ضد عناصر الشرطة الذين أوقفوا ابنتها في 13 أيلول/سبتمبر لعدم التزامها بقواعد اللباس المشددة المفروضة على الإيرانيات، وفق ما نقلت وكالة “إسنا” للأنباء الأربعاء عن محامي العائلة صالح نيكباخت.

وقال المحامي “تقدّمت عائلة مهسا أميني بشكوى ضد المسؤولين عن توقيف ابنتها و(عناصر الشرطة) الذين تكلموا معها منذ وصولها إلى مركز شرطة الأخلاق”. توفيت الفتاة البالغة 22 عاماً وهي قيد الاحتجاز في 16 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام على توقيفها.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
28 سبتمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“الصحة الفلسطينية”: ارتفع حصيلة عدوان الاحتلال على “جنين” الى أربعة شهداء و44 جريحا

28 سبتمبر، 2022

استشهاد فلسطيني وإصابة 9 في عدوان لقوات الاحتلال على جنين

28 سبتمبر، 2022

ولي العهد السعودي: الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية في المملكة يرتفع إلى 15 بالمئة

28 سبتمبر، 2022

السعودية: استحداث تأشيرة تعليمية لدخول الطلاب والباحثين والخبراء

28 سبتمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى