“الصحة” تؤكد جاهزية مختلف قطاعاتها المعنية لانتخابات مجلس الأمة 2022 المقررة غدا

أكدت وزارة الصحة جاهزيتها عبر مختلف قطاعات الوزارة المعنية لانتخابات مجلس الأمة 2022 المقرر اجراؤها غدا الخميس موضحة ان هناك 1000 مسعف و274 ممرض وممرضة وطبيب تم توزيعهم على 123 مدرسة في الدوائر الانتخابية الخمس.

وقال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية ورئيس اللجنة المعنية بمتابعة توفير الاحتياجات الصحية للانتخابات الدكتور عبد الرحمن المطيري في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن الاستعدادات الصحية ليوم الاقتراع بدأت منذ فترة تسجيل المرشحين في الإدارة العامة للانتخابات.

وأضاف المطيري ان الاستعدادات كانت تتم عبر لجنة العمل للتحضير ومتابعة توفير الاحتياجات المطلوبة لانتخابات مجلس الأمة من عيادات ميدانية وكوادر صحية وتجهيزات طبية وسيارات إسعاف بما يتفق مع خطة الطوارئ العامة في الوزارة بالتنسيق المستمر مع اللجنة العليا للانتخابات وكافة الجهات ذات الصلة بإجراءات الانتخابات.

وأكد أن الفرق الطبية باتت وفق أعلى درجة من الجهوزية لتقديم الخدمات الصحية في جميع المواقع ومقار الانتخابات وفقا للخطة الموضوعة مثمنا بهذا الشأن جهود كل الفرق الصحية التي تشارك في تقديم الخدمة المطلوبة في جميع مواقع إجراء الانتخابات.

من جانبه قال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبد الله السند في تصريح مماثل إن خطة الوزارة لتقديم الرعاية الصحية الوقائية والطارئة والعلاجية المرتبطة بانتخابات مجلس الأمة في جميع المواقع يشارك فيها جميع القطاعات المعنية في الوزارة.

وأوضح أن استعدادات الوزارة لانتخابات مجلس الأمة 2022 تشمل أيضا 37 سيارة إسعاف بواقع 20 سيارة من إدارة الطوارئ الطبية للوزارة و8 سيارات إسعاف مشاركة من شركة نفط الكويت و9 من الحرس الوطني موزعين حسب كثافة الناخبين.

وأشار إلى مشاركة سبعة مراكز إسعاف رئيسية و29 مركزا فرعيا في هذه الاستعدادات لافتا الى انه تم تجهيز خمس عيادات طبية بواقع عيادة في كل مركز من مراكز الاقتراع الرئيسية و118 عيادة في مقار اللجان الفرعية وجميع العيادات مجهزة بكادر طبي وتمريضي وفنيين طوارئ طبية.

ولفت إلى رفع حالة التأهب والاستعداد في المستشفيات العامة وأقسام الطوارئ والحوادث فضلا عن جهوزية خدمات الإسعاف الجوي مشيرا إلى متابعة فريق الصحة العامة والتغذية للاشتراطات الصحية بجانب دور قطاع الخدمات العامة في الوزارة في توفير كل ما يلزم من خدمات لوجستية لمختلف القطاعات الفنية.