سمو أمير البلاد يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه رعاه الله مقاليد الحكم مؤكدا فيها على تعزيز وتطوير العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه حفظه الله بموفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في دولة الكويت.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لجلالته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء مشيدا سموه حفظه الله بأواصر العلاقات التاريخية والأخوية الحميمة التي تجمع دولة الكويت والمملكة المغربية الشقيقة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويحقق للمملكة المغربية الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.