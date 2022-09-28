وزير العدل المستشار جمال الجلاوي

وزير العدل يدشن خدمة “الموثق الأهلي” التي تمكن القيام بالتوثيق وفقا للمعايير والاشتراطات المقررة بجميع الاوقات

28 سبتمبر، 2022
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دشن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي خدمة (الموثق الأهلي) إلكترونيا والتي تمكن القيام بإجراءات التوثيق وفقا للمعايير والاشتراطات المقررة قانونا في جميع الاوقات دون الحاجة لمراجعة الوزارة.

وقالت وزارة العدل عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الاربعاء إن الخدمة الجديدة تسهم في جعل الكويت بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتفتح المجال أمام فرص وظيفية جديدة للمواطنين فضلا عن تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة.

وأضافت ان الخدمة تسهم ايضا بشكل كبير في سرعة إنجاز المعاملات وتوثيقها بالكويت حتى في أيام العطلات وغير أوقات العمل الرسمية للدوائر الحكومية الى جانب تحقيق التطور الإداري الذي يتناسب مع رؤية الكويت المستقبلية.

المصدر
كونا
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28 سبتمبر، 2022
0 9 أقل من دقيقة

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