“الصحة الفلسطينية”: ارتفع حصيلة عدوان الاحتلال على “جنين” الى أربعة شهداء و44 جريحا

“الصحة الفلسطينية”: ارتفع حصيلة عدوان الاحتلال على “جنين” الى أربعة شهداء و44 جريحا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاربعاء ارتفاع حصيلة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (جنين) ومخيمها إلى أربعة شهداء و44 جريحا اثنان منهم في حال خطرة.

وقالت الوزارة في بيان ان “شهداء جنين هم (عبد الرحمن حازم) و(محمد براهمة) و(احمد علاونة) و(محمد أبو ناعسة)” مضيفة ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين وقصفت باستخدام طائرة مسيرة منزلا يقع وسط المخيم ما أدى إلى وقوع مواجهات واشتباكات مسلحة.

من جهتها أعلنت مدن (جنين) و (نابلس) و (رام الله) و (وطولكرم) الاضراب الشامل حدادا على أرواح الشهداء.

ودعت حركة (فتح) التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفلسطينيين الى التوجه الى الحواجز العسكرية ونقاط التماس مع قوات الاحتلال تعبيرا عن الغضب بعد استهداف مدينة جنين.

وحمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية سلطات الاحتلال المسؤولية عن التداعيات المترتبة على جريمتها قائلا ان “العدوان يأتي ضمن الدعاية الانتخابية الإسرائيلية وسط انشغال العالم بالأزمات الدولية الأخرى”.

ودعا اشتية في بيان المجتمع الدولي الى تبني قرارات عملية لتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني تستجيب لحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وانهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.