بلجيكا: قتيل في عملية لمكافحة الإرهاب استهدفت اليمين المتطرف

لقى أحد الأشخاص حتفه خلال مداهمة شرطية في منطقة ميركسيم في مدينة انتويرب صباح اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء البلجيكية ” بيلجا”.

ونقلت بيلجا عن المتحدث باسم مكتب المدعي العام إريك فان دويسي ” تم تنفيذ 12 عملية تفتيش اليوم الأربعاء، بصورة رئيسية في مدينة انتويرب، ضمن تحقيق بشأن حيازة أسلحة بصورة غير قانونية”.

وقال مكتب الادعاء العام إنه وقع تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومالك المنزل الذي تم تفتيشه خلال العملية.

وقالت بيلجا إن الشخص الذي كان بالمنزل قٌتل. وأضاف فان دويسي أن المداهمات كانت تستهدف مجموعة من الأشخاص الذين يشتبه في أنهم على صلة بحركات يمينية متطرفة عنيفة، ولكن التحقيقات مازالت جارية.

وذكرت شبكة ” ار تي بي اف” الإخبارية العامة أنه تم العثور على عدة أسلحة خلال العملية، كما أن التحقيقات مرتبطة أيضا بالاشتباه بالتخطيط لهجوم إرهابي.

وكتبت وكالة بيلجا أنه بعد مقتل الشخص، تم فتح تحقيق ثاني بشأن ملابسات إطلاق النار.