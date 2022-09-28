د. حنين شفيق الغبرا تدعو الباحثين من جامعة الكويت إلى التعرف على خطوات تسجيل براءة الاختراع

د. حنين شفيق الغبرا تدعو الباحثين من جامعة الكويت إلى التعرف على خطوات تسجيل براءة الاختراع

دعت مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات، د. حنين شفيق الغبرا الباحثين من منتسبي جامعة الكويت ممن لديهم الرغبة في تسجيل براءة اختراع جديدة تضاف إلى سجلهم الأكاديمي، إلى سرعة المبادرة في التواصل مع مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية وذلك لمعرفة خطوات تسجيل براءات الاختراع و الرد على اسستفساراتهم .

وصرحت د. حنين بأن” مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية في مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث يسعى دائماً لدعم البحث العلمي والاختراعات المبتكرة الناتجة عنه، وهو سباق دائماً لدعم المخترعين وتسهيل جميع السبل لحصولهم على أبحاث و براءات اختراع جديدة من شأنها رفع تصنيف جامعة الكويت.”

مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات، د. حنين شفيق الغبرا

وأشارت د. حنين بأن قطاع الأبحاث يقدم للباحثين خطوات تسجيل براءات الاختراع بشكلٍ مفصل، ويمكنهم تقديم المستندات المطلوبة عن طريق البريد الالكتروني: [email protected]

وأوضحت قائلة “ومن المهم الأخذ بعين الاعتبار أنه بعد مايقارب 6 سنوات من الحصول على شهادة براءة الاختراع يتم إرسال فاتورة من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع. ووفقاً لسياسة المكتب، يجب أن يكون لدى المخترع إنجازات تخص البراءة كنشرها في مجلات علمية محكمة أو الاستعانة بالبراءة في بحوث مشاريع الطلبة أو تسويقها تجارياً”، مضيفة أنه في حال لم يتم تطبيق أي من الخطوات سابقة الذكر، فإن صلاحية براءة الاختراع تنتهي ويكون بإمكان أي شخص استغلال براءة الاختراع عن طريق صنع المنتج أو استخدامه أو بيعه.

للاستفسار والتواصل: 24985005- 24983210

خطوات تسجيل براءة الاختراع في جامعة الكويت:

1-يجب أن يكون المخترع الرئيس من منتسبي جامعة الكويت.

2-يتم تقديم المستندات المطلوبة عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]، والمستندات هي:

تقرير مفصل عن براءة الاختراع.

ملخص عن براءة الاختراع باللغتين العربية والإنجليزية.

صورة لكلٍ من: الهوية الجامعية والبطاقة المدنية لكافة المشاركين في براءة الاختراع.

تعبئة النماذج التالية وتوقيعها وإرسالها إلى البريد الإلكتروني لمكتب براءات الاختراع (كافة النماذج متوفرة على موقع قطاع الأبحاث): إقرار وتعهد إقرار



3-تتم الصيانة الأولى لبراءة الاختراع بعد مرور 3 سنوات من الحصول على شهادة براءة الاختراع، ويتم دفعها تلقائياً من جامعة الكويت.

4-بعد ما يقارب 6 سنوات من الحصول على شهادة براءة الاختراع يتم إرسال فاتورة الصيانة الثانية من مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والملكية الفكرية، ووفقاً لسياسة مكتب براءات الاختراع لدفع هذه الفاتورة يجب أن يكون المخترع لديه إنجازات تخص براءة الاختراع التي تم الحصول عليها، ومن ضمنها التالي:

أن يكون قد تم عمل تسويق لبراءة الاختراع.

أن يكون قد تم نشر دراسات علمية أو مقالات في إحدى المجلات العلمية المحكمة.

أن يكون قد تم الاستعانة ببراءة الاختراع من الطلبة في مشاريع البحوث الخاصة بهم.

ملاحظة:

إذا لم يتم دفع رسوم الصيانة الثانية أو الثالثة، تنتهي صلاحية براءة الاختراع مما يعني أنه يمكن لأي شخص استغلال براءة الاختراع عن طريق صنع المنتج أو استخدامه أو بيعه، لكن هذا لا يعني أنه يمكن لشخص آخر التقدم بطلب للحصول على براءة الاختراع.

من الممكن أيضًا تقديم التماس لتفعيل براءة اختراع انتهت صلاحيتها لعدم دفع رسوم الصيانة. لكن يجب تقديم الالتماس في غضون عامين من تاريخ انتهاء الصلاحية.