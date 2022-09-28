إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت تنظم حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع وزارة الصحة

نظمت إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة حملة للتطعيم ضد (الإنفلونزا الموسمية) لجميع منتسبي ومرتادي الحرم الجامعي بكلية العلوم الحياتية في مدينة صباح السالم الجامعية.

وتقدم القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح هذه الحملة، مشيداً بالإقبال الكبير على الحملة التي نجحت بتقديم التطعيم لعدد كبير من مرتادي الحرم الجامعي، منوهاً عن استمرار الحملة لمدة أسبوع في كلية العلوم الحياتية ولمدة شهرين في مواقع الجامعة المختلفة وبكميات كافية من الطعم للجميع.

وأوضح الخميس أن هذه الحملة تمت بتنسيق مسبق مع وزارة الصحة ممثلةً بإدارة الصحة العامة بهدف وصول طعم الإنفلونزا الموسمية لأكبر شريحة ممكنة في دولة الكويت، مشيراً إلى أنه قد سبق التعاون مع إدارة الصحة العامة أثناء أزمة كورونا (كوفيد 19) لتسهيل إجراءات وزارة الصحة مع الإدارة الجامعية ونتج عنه توفير الطعم لشريحة كبيرة ضمن مواقع جامعة الكويت المختلفة، ونيل ثقة وزارة الصحة وتسهيل التعاونات المستقبلية.

وأكد الخميس أن هذا التعاون ينم عن ثقة كبيرة من قبل وزارة الصحة لتقديم الخدمات التي تخدم طلبة جامعة الكويت ومرتادي الحرم الجامعي، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.

مسؤولي جامعة الكويت ووزارة الصحة