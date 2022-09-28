وزارة المواصلات توقع عقدا لاستكمال دراسة جدوى خصخصة شبكة الاتصالات الثابتة

قالت وزارة المواصلات اليوم الأربعاء إنها وقعت عقدا مع أحد المكاتب الاستشارية لاستكمال دراسة الجدوى لخصخصة شبكة الاتصالات الثابتة عن طريق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشعل الزيد في تصريح صحفي أن هذا المشروع يحظى باهتمام بالغ من وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس.

وذكر أن الوزيرة الفارس ترأست الاجتماع التحضيري مع المكتب الاستشاري المعني بتطوير الاستثمارات لقطاع الاتصالات بحضور اللجنة المشتركة من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبين أن الوزيرة الفارس أعطت توجيهاتها للمعنيين في هذا الموضوع بسرعة الإنجاز وتذليل جميع العقبات والمعوقات حتى يتم تنفيذ المشروع بأقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أن هذه الخطوة أتت بعد عدة اجتماعات عقدتها اللجنة المشتركة بين الوزارة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة التي ترأستها وكيلة وزارة المواصلات خلود شهاب.

وقال الزيد إن هذه الخطوة تأتي ضمن تطلعات الوزارة إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتيين وكذلك تعزيز إيرادات الدولة بما يتناسب مع رؤية (كويت جديدة 2035).

وأشار إلى أن هذا المشروع يقع ضمن برنامج الوزارة لتطوير خدماتها لاسيما في مجال الاتصالات التي يعد محورا أساسيا في النهوض بجميع المجالات سواء اقتصاديا أو اجتماعيا.