بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 99.2 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 2ر99 نقطة ليبلغ مستوى 71ر7105 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 3ر1 في المئة.

وتم تداول 6ر139 مليون سهم عبر 11257 صفقة نقدية بقيمة 6ر49 مليون دينار (نحو 8ر150 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 05ر45 نقطة ليبلغ مستوى 38ر5338 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 84ر0 في المئة من خلال تداول 2ر55 مليون سهم عبر 3317 صفقة نقدية بقيمة خمسة ملايين دينار (نحو 15ر15 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر121 نقطة ليبلغ مستوى 86ر7949 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 5ر1 في المئة من خلال تداول 3ر84 مليون سهم عبر 7940 صفقة بقيمة 7ر44 مليون دينار (نحو 4ر135 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 8ر48 نقطة ليبلغ مستوى 35ر5511 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 88ر0 في المئة من خلال تداول 7ر47 مليون سهم عبر 2276 صفقات نقدية بقيمة 1ر4 مليون دينار (نحو 4ر12 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (مدار) و(كفيك) و(أسمنت أبيض) و(أجيليتي) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(زين) و(أجيليتي) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (تحصيلات) و(المساكن) و(أصول) و(تجارة) من الأكثر انخفاضا.