شركة البترول الكويتية العالمية توقع اتفاقية لتزود شركة “ايزي جيت” بوقود الطائرات المستدام

اعلنت شركة البترول الكويتية العالمية اليوم الاربعاء ان ذراعها التسويقية لوقود الطائرات (كيو ايت للطيران) وقعت اتفاقية مع شركة الطيران الاوروبية (ايزي جيت) لتزويدها بوقود الطيران المستدام (اس.ايه.اف).

وقالت الشركة في بيان صحفي ان الاتفاقية تؤكد مساعي الجانبين للحد من انبعاثات الكربون من وقود الطائرات وبلوغ الناقل الاوروبي لاهداف استراتيجيته المعلنة بالوصول الى صفر انبعاثات غازية بحلول عام 2050.

واضافت ان الاتفاقية تاكيد على شراكة اكثر من 15 عاما بين الجانبين حيث تعتبر شركة (ايزي جيت) اول ناقل جوي يستخدم وقود مستدام في مطار (غاتوك) جنوبي العاصمة البريطانية لندن من انتاج شركة (كيو ايت للطيران) في عام 2021.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة البترول الكويتية العالمية وليد ال بن علي قوله ان الاتفاقية تأكيد على الشراكة طويلة المدى بين الجانبين وخطوة مهمة لتحقيق اهداف الشركة في مجال الاستدامة عبر خفض انبعاثات الكربون وتمكين (ايزي جيت) من الوصول الى هدفها بانبعاثات صفرية.

وتاسست شركة البترول الكويتية العالمية عام 1983 وتشتهر بالعلامة التجارية (كيو ايت) وهي شركة تسويق عالمية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتدير في اوروبا شبكة ضخمة وواسعة من محطات بيع الوقود بالتجزئة ومحطات لخدمة طرق النقل المخصصة.

كما تزود اكثر من 200 ناقل جوي بوقود الطائرات في اكثر من 60 مطارا في اوروبا والشرق الاوسط واسيا.