تشغيل اول محطة تحويل رئيسية في مدينة المطلاع

وزارة الكهرباء والماء: تشغيل أول محطة تحويل رئيسية في مدينة المطلاع بجهد 400 كيلو فولت

28 سبتمبر، 2022
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دشن الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس مطلق العتيبي اليوم الأربعاء تشغيل أول محطة تحويل رئيسية في مدينة المطلاع جهد 400 كيلوفولت.

وقال العتيبي في تصريح صحفي إن افتتاح هذه المحطة الرئيسية سيتبعه تشغيل عدد من المحطات في مدينة المطلاع مؤكدا أهمية ترشيد الطاقة والاستهلاك وكفاءة التكييف والأجهزة الكهربائية.

يذكر أن المحطة سعة 400 كيلو فولت تحمل الرقم z1 وسيتبعها في الأسبوع الأول من الشهر المقبل 3 محطات أخرى سيكون مجموع قدرتها حوالي 2000 ميغاواط.

المصدر
كونا
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28 سبتمبر، 2022
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