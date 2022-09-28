وزارة الكهرباء والماء: تشغيل أول محطة تحويل رئيسية في مدينة المطلاع بجهد 400 كيلو فولت

وزارة الكهرباء والماء: تشغيل أول محطة تحويل رئيسية في مدينة المطلاع بجهد 400 كيلو فولت

دشن الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس مطلق العتيبي اليوم الأربعاء تشغيل أول محطة تحويل رئيسية في مدينة المطلاع جهد 400 كيلوفولت.

وقال العتيبي في تصريح صحفي إن افتتاح هذه المحطة الرئيسية سيتبعه تشغيل عدد من المحطات في مدينة المطلاع مؤكدا أهمية ترشيد الطاقة والاستهلاك وكفاءة التكييف والأجهزة الكهربائية.

يذكر أن المحطة سعة 400 كيلو فولت تحمل الرقم z1 وسيتبعها في الأسبوع الأول من الشهر المقبل 3 محطات أخرى سيكون مجموع قدرتها حوالي 2000 ميغاواط.