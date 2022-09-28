الداخلية: التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2022 بشهادة الجنسية الأصلية أو شهادة لمن يهمه الأمر الخاصة بالانتخابات

ذكـرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن تصويت الناخبين في انتخابات مجلس الأمة 2022 والمقرر إجراؤهـا يوم الخميس الموافق 2022/9/29 سيكون بشهادة الجنسية الأصلية أو شهادة (لمن يهمه الأمر) الخاصة بالانتخابات في حال فقدانها او تلفها.

وأضافـت ان على الناخبين الذين فقدوا أو اتلفت جناسيهم التقدم إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر صباح يوم الانتخاب في التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 8 مساء للحصول على شهادة (لمـن يهمه الأمـر) الخاصة بالانتخابات ليتمكنوا من أداء واجبهم الوطني.

مشيرة إلى ان إجراءات الحصول على بدل فاقد أو تالف لشهادة الجنسية هي حضور صاحب العلاقة شخصيا إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بمنطقة الضجيج ، مصطحباً معه البطاقة المدنية الأصلية وصورة عنها إضافة إلى عدد 2 صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

وحرصا علـى راحـة كبار السن وذوي الهمم قامت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السـفر بتخصيص موظفين لإنجاز معاملاتهم داخل مركباتهم.

ويمكـن للناخبيـن التعرف على رقم القيد الانتخابي والدائرة ومكان الاقتراع ورقم اللجنة عبر تطبيق سهل الحكومي أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية على الرابط التالي: www.moi.gov.kw.

وأشارت إلى أن إدارة شؤون الانتخابات قد قامت بتوفير خط ساخن على الرقم 1889888 للرد على أي استفسارات للناخبين من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساء في يوم الاقتراع .