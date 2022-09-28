الأرصاد الجوية: طقس البلاد غدا حار نهارا ومائل للحرارة إلى معتدل مساء

توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي أن يسود الطقس الحار نهار غد الخميس الموافق يوم الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2022 على أن يكون مائلا للحرارة إلى معتدل في المساء.

وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بحالة من الاستقرار في الأحوال الجوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لاسيما الصغرى نتيجة وقوع البلاد بين خلايا من المنخفض الهندي الموسمي من ناحية الشرق وامتداد مرتفع جوي من ناحية الشمال الغربي مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق المكشوفة.

وأوضح أن الطقس المتوقع مساء اليوم مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتنخفض درجات الحرارة الصغرى لتكون ما بين 19 و26 درجة مئوية في مختلف مناطق البلاد والبحر خفيف إلى معتدل الموج بين قدم واحد وأربع أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الخميس يكون حارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و41 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين قدم وأربع أقدام.

وعن الطقس مساء غد الخميس توقع طقسا مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 20 و26 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ما بين قدم وأربع أقدام.

وفي عطلة نهاية الأسبوع توقع القراوي طقسا حارا نهار يومي الجمعة والسبت المقبلين تتراوح خلالهما درجات الحرارة العظمى ما بين 40 و42 درجة مئوية مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ويكون موج البحر خفيفا إلى معتدل بين قدم وأربع أقدام.

وأشار إلى أن الطقس مساء الجمعة والسبت المقبلين يتميز بأنه مائل للحرارة إلى معتدل فتنخفض درجات الحرارة الصغرى إلى ما بين 21 و26 درجة مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه مابين قدم وثلاث أقدام.