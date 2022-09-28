استشهاد فلسطيني وإصابة 9 في عدوان لقوات الاحتلال على جنين

استشهاد فلسطيني وإصابة 9 في عدوان لقوات الاحتلال على جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني واصابة تسعة اخرين بجروح مختلفة خلال عدوان قوات الاحتلال على مدينة (جنين) ومخيمها والذي بدأ بقصف احد المنازل صباح اليوم الاربعاء.

وقالت الوزارة في بيان ان فلسطينيا استشهد جراء اصابته برصاصة في الرأس مشيرة الى ان اثنين من المصابين في حال خطيرة جراء اصابتهما بالرصاص في الصدر حيث قصفت طائرة تابعة لجيش الاحتلال منزل عائلة الشهيد رعد حازم في مخيم (جنين) بصاروخ مضاد للدروع.

وذكر شهود عيان ان قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول الى المنزل المحاصر لافتين الى حدوث اشتباكات مسلحة في المخيم بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي نشرت القناصة على أسطح المباني.

وكان رعد حازم قد نفذ عملية إطلاق نار في (تل ابيب) في شهر ابريل الماضي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 15 اخرين قبل استشهاده.

وزعمت سلطات الاحتلال ان القصف استهدف شقيق منفذ العملية بزعم مسؤوليته عن عمليات اطلاق نار في محيط (جنين).