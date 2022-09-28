رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع يبعث ببرقية تهنئة لوزير الدفاع السعودي

بعث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيين سموه وزيرا للدفاع.

وقد أعرب معاليه في برقيته عن تمنياته لسموه بالنجاح والتوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد، سائلا الله عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم وسدد على طريق الخير والنجاح خطاهم.