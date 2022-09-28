“الإحصاء”: ارتفاع التضخم محليا بنسبة 4.15 بالمئة في أغسطس الماضي على أساس سنوي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 15ر4 في المئة في شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 08ر0 في المئة في أغسطس الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في أغسطس الماضي بنسبة 89ر6 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2021 كما ارتف مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة 07ر0 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 67ر5 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 17ر2 في المئة ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 94ر1 في المئة.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 95ر1 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 3ر4 في المئة في أغسطس مقارنة بالشهر ذاته من 2021.

وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 03ر2 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 6ر3 في المئة في حين قفزت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 05ر19 في المئة.

وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في أغسطس الماضي بنسبة 67ر2 في المئة في حين ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 03ر3 في المئة.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات المالية والنقدية.