ولي العهد السعودي: الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية في المملكة يرتفع إلى 15 بالمئة

أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية في السعودية حقق ارتفاعا من 2 بالمئة إلى 15 بالمئة معربا عن الأمل أن يصل إلى 50 بالمئة تحت قيادة وإشراف وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان ومنتسبي الوزارة.

وأعرب ولي العهد بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس الثلاثاء عن الشكر والتقدير للجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع مشيدا بما حققوه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير للوزارة.

وعبر عن مشاعره تجاه وزارة الدفاع ومكانتها الخاصة لديه والفترة التي قضاها في العمل فيها متطلعا للوصول بقيادة الأمير خالد بن سلمان وتعاون منتسبي الوزارة إلى آفاق أوسع.

من جهته أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن ما حققته الوزارة من إنجازات خلال برامج تطويرها وما ستحققه في المستقبل من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها ولي العهد يأتي في ظل التوجيه والدعم المستمر منه.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرا ملكيا في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء ينص على إعادة تشكيل مجلس الوزراء إذ عين الأمير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع.