البلدية: قطع التيار الكهربائي عن 32 قسيمة مخالفة

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية الفروانية تنفيذ إجراءات قطع التيار الكهربائي عن 32 قسيمة مخالفة للقرار الوزاري رقم 57/2019 بمنطقتي العمرية والرابية بالتنسيق والتعاون مع فريق الضبطية القضائية بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ممثلا في نائب رئيس الضبطية القضائية م. أحمد الشمري وبمساندة أمنية من وزارة الداخلية.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م.سعيد العازمي بان الجولات التي تم تنفيذها بمنطقتي الرابية والعمرية وأشرف عليها رئيس قسم متابعة المخالفات الهندسية م.خالد العصيمي بسبب قيام بعض أصحاب القسائم بالتأجير للعزاب في مناطق السكن الخاص الأمر الذي أدى إلى إزعاج المواطنين والقاطنين بالقسائم المجاورة قد أسفرت عن قطع التيار الكهربائي عن 32 قسيمة مخالفة بمنطقتي العمرية والرابية .

وأكد على أن الفريق الرقابي بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية قام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك القسائم قبل تنفيذ قطع التيار الكهربائي.

ومن جانبه أوضح رئيس قسم متابعة المخالفات الهندسية م.خالد العصيمي بأن الجولات الميدانية مستمرة لرصد جميع القسائم المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية وصولا لقطع التيار الكهربائي بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من تفشي ظاهرة سكن العزاب بمناطق السكن الخاص والنموذجي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجولات التفتيشية التي تم تنفيذها قد أسفرت عن قطع التيار الكهربائي عن 14 قسيمة بمنطقة الرابية إلى جانب قطع التيار عن 18 قسيمة بمنطقة العمرية، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل قطع التيار بتوجيه إنذارات بإخلاء العزاب من تلك القسائم.

ودعا العصيمي أصحاب القسائم التعاون مع فرق البلدية الرقابية والجهات المعنية أثناء جولاتهم الميدانية تجنبا للمساءلة القانونية.