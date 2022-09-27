دوري الأمم الأوروبية: إسبانيا تهزم البرتغال وتتأهل إلى الدور قبل النهائي

انتزعت إسبانيا مكانا في الدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد أن سجل المهاجم الفارو موراتا هدف الانتصار 1-صفر على البرتغال المضيفة اليوم الثلاثاء ليضمن الفائز صدارة مجموعته.

وسيطرت البرتغال على المباراة لكن إسبانيا بقيت في أجواء اللقاء وأرسل داني كاربخال كرة طويلة إلى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88 ليلعبها نيكو وليامز برأسه إلى موراتا الذي سددها في الشباك ليسكت معظم الجماهير في الاستاد الذي امتلئ عن اخره.

وأنهت إسبانيا في صدارة المجموعة الثانية بالدرجة الأولى برصيد 11 نقطة من ست مباريات، بفارق نقطة واحدة عن البرتغال صاحبة المركز الثاني التي كانت بحاجة إلى التعادل فقط لتأمين مكان في قبل النهائي.

وانضم الإسبان إلى كرواتيا وإيطاليا وهولندا في قبل نهائي دوري الأمم العام المقبل.

وضمن المجموعة ذاتها، فازت سويسرا على ضيفتها تشيكيا 2-1.

سُجلت الأهداف الثلاثة في الشوط الأوّل، فتقدم اصحاب الأرض عبر ريمو فرويلير وبريل إيمبولو في الدقيقتين 29 و30، وقلص باتريك شيك الفارق لصالح الضيوف قبل نهاية الشوط الأوّل (45).

اسكتلندا تتعادل مع أوكرانيا

تعادلت اسكتلندا سلبيا خارج أرضها أمام أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم الثلاثاء لتحصد نقطة ثمينة حسمت صعودها إلى القسم الأول في البطولة حيث استضافت الدولة التي مزقتها الحرب مباراتها الأخيرة في المجموعة في بولندا.

وتصدرت اسكتلندا، التي كانت قد بدأت مشوارها في النسخة الأولى للبطولة من القسم الثالث، المجموعة الأولى بالقسم الثاني برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن أوكرانيا.

وكانت تحتاج إلى تجنب الهزيمة لضمان الترقي لثاني مرة في ثلاث مشاركات.

ولاحت العديد من الفرص لكل فريق لكن أخطرها كان من نصيب أوكرانيا، حيث سدد أندريه يارمولينكو فوق العارضة من مسافة قريبة في الدقيقة الثامنة وتصدى الحارس كريج جوردون لمحاولة من ميخايلو مودريك بعد الاستراحة مباشرة.

وفازت اسكتلندا بقيادة المدرب ستيف كلارك، والتي خسرت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 3-1 أمام أوكرانيا في وقت سابق هذا العام، في أربع مباريات وتعادلت في واحدة من آخر ست مباريات.

هبوط التشيك

سجل ريمو فرويلر وبريل إمبولو هدفين في دقيقة واحدة ليقودا سويسرا للفوز 2-1 على جمهورية التشيك التي لم يحالفها الحظ في كيبونبارك اليوم الثلاثاء لتودع الدرجة الأولى بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وانهت سويسرا، المتأهلة إلى كأس العالم، في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد تسع نقاط من مبارياتها الست وبفارق نقطتين خلف إسبانيا متصدرة المجموعة بينما تمكنت جمهورية التشيك من حصد أربع نقاط فقط هذا الموسم.

وسجل فرويلر برأسه في الشباك اثر تمريرة عرضية من شيردان شاكيري في الدقيقة 29 واستحوذ إمبولو على تمريرة شاردة بعد الهدف الأول وركض نحو حافة منطقة الجزاء وأطلق تسديدة منخفضة في الزاوية السفلى للمرمى.

وقلص الفريق الزائر الفارق قبل نهاية الشوط الأول عندما سجل باتريك شيك هدفا بقدمه اليسرى اثر تمريرة عرضية من ديفيد زيما، فيما سدد توماش سوتشيك ركلة جزاء تصدى لها الحارس السويسري يان سومر في ليلة صعبة على الضيوف، الذين سددوا بدورهم في إطار المرمى في مناسبتين.

صربيا تهزم النرويج

تأهل منتخب صربيا للمستوى الأولى من دوري أمم أوروبا لكرة القدم بفوزه على مضيفه النرويجي 2-0 اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بالمستوى الثاني للبطولة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تعادل منتخب السويد مع ضيفه منتخب سلوفينيا1-1.

وعلى ملعب وليفال ستاديوم، تقدم دوشان فلاهوفيتش بهدف لصربيا في الدقيقة 42 ثم أضاف فيليب كوستيتش الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وتصدر منتخب صربيا ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة يليه منتخب النرويج في المركز الثاني برصيد عشر نقاط ثم سلوفينيا في المركز الثالث برصيد ست نقاط ثم منتخب السويد في المركز الرابع برصيد أربع نقاط ليهبط للمستوى الثالث. وعلى ملعب فريندز أرينا، تقدم بنيامين سيسكو بهدف لسلوفينيا في الدقيقة 28 ثم تعادل إيميل فورسبيرج للسويد في الدقيقة 42.