السعودية: استحداث تأشيرة تعليمية لدخول الطلاب والباحثين والخبراء

وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء على استحداث تأشيرة تعليمية (طويلة المدى) تمنح للطلاب والباحثين والخبراء وذلك لأغراض الدراسة الأكاديمية والزيارة البحثية في المملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة الانباء السعودية ان ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر (السلام) بجدة.

واضافت الوكالة ان مجلس الوزراء السعودي وافق ايضا على استحداث تأشيرة تعليمية (قصيرة المدى) تمنح للطلاب والباحثين والمتدربين الزائرين وذلك لأغراض دراسة اللغة والتدريب والمشاركة في البرامج القصيرة وبرامج التبادل الطلابي.

واوضحت ان حامل أي من التأشيرتين يستثنى من المتطلب النظامي المتعلق بتقديم كفيل.

وذكرت الوكالة انه في مجال آخر وافق المجلس أيضا على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.