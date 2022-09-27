صورة أرشيفية

ستاندرد اند بورز 500 يغلق عند أدنى مستوى في عامين في وول ستريت

27 سبتمبر، 2022
0 6 أقل من دقيقة

سجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أدنى مستوى إغلاق له في عامين في وول ستريت اليوم الثلاثاء بعد أن أبدى صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رغبة في مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى مع خطر دفع الاقتصاد إلى الانكماش.

ووفقا للبيانات الأولية، نزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.49 نقطة، أي 0.18 بالمئة، ليغلق عند 3648.55 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 30.73 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 10833.65 نقطة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 112.54 نقطة، أي 0.38 بالمئة، إلى 29148.27 نقطة.

المصدر
رويترز
الوسوم
27 سبتمبر، 2022
0 6 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 20.9 نقطة

27 سبتمبر، 2022

بورصة الكويت تنظم ندوة نقاشية تركز على دور صانع السوق في دعم التداول

27 سبتمبر، 2022

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 4.38 دولار ليبلغ 92.46 دولار في تداولات أمس

27 سبتمبر، 2022

“زين” تُطلق برنامج Zain Great Idea السابع بحُلّة جديدة كُلياً

26 سبتمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى