ستاندرد اند بورز 500 يغلق عند أدنى مستوى في عامين في وول ستريت

ستاندرد اند بورز 500 يغلق عند أدنى مستوى في عامين في وول ستريت

سجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أدنى مستوى إغلاق له في عامين في وول ستريت اليوم الثلاثاء بعد أن أبدى صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رغبة في مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى مع خطر دفع الاقتصاد إلى الانكماش.

ووفقا للبيانات الأولية، نزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.49 نقطة، أي 0.18 بالمئة، ليغلق عند 3648.55 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 30.73 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 10833.65 نقطة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 112.54 نقطة، أي 0.38 بالمئة، إلى 29148.27 نقطة.