جامعة الكويت: إدارة العلاقات العامة والإعلام نظمت حفل استقبال بداية العام الدراسي الجديد

تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف محمد الرومي أقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام حفل استقبال بداية العام الدراسي الجديد 2023/2022 في بهو مبنى كلية العلوم الإدارية بمدينة صباح السالم الجامعية، وذلك بحضور أمين عام الجامعة بالإنابة الأستاذ الدكتور محمد زينل ونواب مدير الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام الإدارية والموظفين في مختلف الكليات ومراكز العمل.

وبهذه المناسبة رحب مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف الرومي بأعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الأكاديمية المساندة والإدارية وأبنائه الطلبة والطالبات في حفل استقبال العام الدراسي الجديد 2023/2022، متمنياً لهم عاماً دراسياً سعيداً حافلاً بالعطاء والجد والاجتهاد، كما رحب بال 42 ألف طالباً لهذا العام الملتحقين ب 16 كلية علمية و 89 قسماً في جامعتنا -جامعة الكويت، ورحب بأكثر من 8000 آلاف من الطلبة المستجدين ب 16 كلية.

من الحفل

وأشار أ.د. الرومي أن جامعة الكويت هي صرح العراقة والفخر امتد عطاؤها لأكثر من 56 عاماً وهي أول جامعة أنشئت في الكويت، وإن تقدم الجامعة وسمعتها يعد من مسؤولياتنا جميعا، وسبيلنا لتحقيق النجاح والتقدم هو التعاون بين جميع منتسبي الجامعة والعمل على تحقيق الإنجازات، مؤكداً أنه يداً بيد سنصل جميعا إلى التميز.

وأكد أن جامعة الكويت لن تدخر أي جهد في سبيل رفعة مؤسستها وجميع منتسبيها بفضل من الله عز وجل والرعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء وكافة المسئولين.

من الحفل

وفي الختام، توجه بالشكر الجزيل للحضور الكريم، متمنياً للأسرة الجامعية عاماً جامعياً موفقاً.

من الحفل