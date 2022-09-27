رئيس دولة الإمارات وسلطان عمان يبحثان في مسقط العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق اليوم الثلاثاء العلاقات التي تجمع البلدين وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق والعمل المشترك في جميع المجالات.

وقالت وكالة انباء الامارات (وام) إن ذلك جاء خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها الشيخ محمد بن زايد مع السلطان هيثم بن طارق في قصر (العلم) العامر في العاصمة العمانية مسقط في إطار زيارته الى عمان التي بدأها اليوم وتستمر يومين تلبية لدعوة سلطان عمان.

واضافت ان الجانبين بحثا خلال الجلسة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها من خلال التعاون والتنسيق والعمل المشترك في جميع المجالات بما يحقق مصالحهما ويسهم في تعزيز التنمية والازدهار لشعبيهما انطلاقا من العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين وروابط المحبة ووشائج القربى التي تجمع شعبيهما.

وذكرت ان الجانبين بحثا ايضا تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتنموية ودفعها إلى الأمام بما يلبي تطلعات البلدين ويحقق أهدافهما إلى التنمية المستدامة.

واوضحت الوكالة أن رئيس دولة الامارات وسلطان عمان ناقشا كذلك مجمل التطورات الخليجية والعربية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

ورحب السلطان هيثم بن طارق بحسب الوكالة بالشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق له معربا عن سعادته بهذا اللقاء واعتزازه بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين.

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد وفق الوكالة عن سعادته البالغة بزيارة السلطنة ولقاء السلطان هيثم بن طارق مقدرا حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق متمنيا للسلطنة وشعبها كل خير ونماء وتقدم.

وقالت الوكالة انه وبعد انتهاء جلسة المباحثات الرسمية بين الجانبين عقد الشيخ محمد بن زايد والسلطان هيثم بن طارق جلسة ثنائية خاصة مضيفة ان المباحثات حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين.