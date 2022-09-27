نادي الكويت يتوج ببرونزية البطولة العربية لكرة اليد المقامة في تونس

توج نادي الكويت الكويتي اليوم الثلاثاء بالميدالية البرونزية للبطولة العربية لأندية كرة اليد التي تستضيفها تونس وذلك بعد فوزه على (الإفريقي التونسي) في المباراة التي جمعت بينهما لتحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة.

وفاز (الكويت الكويتي) بالمركز الثالث للبطولة بعد ان تغلب على (الافريقي التونسي) بنتيجة (33-30) فيما تنطلق مباراة الدور النهائي للبطولة التي تستضيفها مدينة (الحمامات) التونسية خلال ساعات وتجمع كلا من (الترجي التونسي) و(الزمالك المصري)

وكانت البطولة العربية لأندية كرة اليد قد انطلقت في تونس في ال17 من سبتمبر الجاري وتستمر حتى ال 27 من الشهر ذاته اذ من المقرر ان يتأهل الفائز باللقب لبطولة العالم للأندية (سوبر غلوب) المقرر إقامتها بالسعودية في أكتوبر المقبل.