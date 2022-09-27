السفير الديحاني: استثماراتنا بالمملكة هي الأعلى عربيا وتقدر بنحو 18 مليار دولار

السفير الديحاني: استثماراتنا بالمملكة هي الأعلى عربيا وتقدر بنحو 18 مليار دولار

قال سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني اليوم الثلاثاء إن الاستثمارات الكويتية في الاردن هي الأعلى بين نظيراتها العربية اذ تقدر بنحو 18 مليار دولار.

واضاف السفير الديحاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في أعمال منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي -الأردني ان مجالات التعاون الخليجي – الأردني واسعة اذ تغطي الاستثمارات الخليجية في الاردن مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وترفد الاقتصاد الاردني بقيمة مضافة وتفتح المجال أمام المزيد من فرص العمل.

واكد الديحاني اهمية المنتدى في توسيع مجالات الشراكة بين القطاع الخاص لدى الجانبين بتعزيز استثماراتهما والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز العمل العربي المشترك.

واوضح ان المنتدى يتيح المجال أمام رجال الأعمال الخليجيين والاردنيين من استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في مد جسور التعاون والتكامل ويخدم مصالح الشعوب العربية.

واشار الى عمق العلاقات الدبلوماسية بين الاردن والكويت التي تعود الى عام 1961 ورسخت جذورها قيادتا البلدين على مدى السنوات الماضية.

وانطلقت أعمال المنتدى بالعاصمة الاردنية عمان في وقت سابق اليوم لبحث آفاق الشراكة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاردن والفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين.

ويعقد المنتدى تحت شعار (آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري) بمشاركة عدد من أصحاب الاعمال ومستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء اتحادات وغرف تجارية اضافة الى مندوبين من فعاليات وهيئات اقتصادية خليجية.