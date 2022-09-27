وزارة الصحة: استكمال الاستعدادات لبطولة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للصالات

أكملت وزارة الصحة استعداداتها وجاهزيتها لبطولة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للصالات المغلقة التي تستضيفها الكويت وتنطلق منافساتها اليوم الثلاثاء وتستمر حتى 10 أكتوبر المقبل بمشاركة 15 منتخبا آسيويا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي ان الاستعدادات لهذه البطولة تمت بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم منذ بداية الشهر الجاري لتوفير متطلبات ومعايير الأمن والسلامة الصحية في ملاعب صالات البطولة ومقار إقامة منتخبات الدول المشاركة.

وأفاد بأنه تم تجهيز ثلاث عيادات مع سيارات إسعاف في مقر اقامة المنتخبات اضافة الى تشكيل فريق من الصحة العامة والتغذية لمتابعة الاشتراطات الصحية للمشاركين بالبطولة.

وأشار إلى تخصيص ست سيارات إسعاف لمرافقة المنتخبات إلى ملاعب صالات التدريب وأربع سيارات إسعاف وعيادة طوارئ في ملعب صباح السالم مقر إقامة المباريات.

ولفت الى توفير أكثر من 60 فني طوارئ طبية و10 أطباء طوارئ موزعين على فترات إقامة المباريات الدولية إلى جانب رفع حالة التأهب في (مستشفى جابر) و(الرازي) وطوارئ المستشفيات العامة خلال مدة البطولة تحسبا لأي طارئ.

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